Apple a commencé à vendre des MacBook Pro de 13 pouces reconditionnés qui embarquent la puce M2. Pour rappel, ce modèle a fait ses débuts en juin, il a donc fallu attendre à peine trois mois pour avoir des modèles reconditionnés.

À l’heure où cet article est publié, Apple propose deux variantes en France. La première est le modèle de base, disponible au prix de 1 439€ pour la version reconditionnée au lieu de 1 599€ pour la version neuve, soit une remise de 160€. Ce modèle dispose de la puce M2, de 8 Go de RAM, de 256 Go d’espace de stockage et de deux ports Thunderbolt/USB 4.

L’autre modèle disponible est au prix de 1 649€ au lieu de 1 829€ neuf. Il s’agit du même modèle que le premier, à la différence que l’on retrouve 512 Go d’espace de stockage. La remise est ici de 180€.

Apple fait savoir la livraison se fera le 7 octobre et se veut gratuite. La boîte comprend le MacBook Pro M2 reconditionné, un adaptateur secteur USB‑C 67 W et un câble de charge USB‑C (2 mètres). Apple rappelle au passage des éléments en lien avec ses produits reconditionnés :