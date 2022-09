Les iPhone 13 et 14 permettent de filmer avec un mode cinématique, et celui-ci cause des problèmes depuis iOS 16 pour les personnes qui veulent importer leurs vidéos dans iMovie ou Final Cut Pro sur un Mac.

Que ce soit iMovie ou Final Cut Pro, un message d’erreur s’affiche au niveau des logiciels de montage vidéo lorsque les utilisateurs tentent d’importer des vidéos qui ont été tournées avec le mode cinématique depuis un iPhone sous iOS 16. « L’effet cinématique ne peut pas être activé », peut-on lire.

Apple n’a pas encore reconnu ce bug (publiquement du moins), il n’y a pas une mise à jour disponible pour le corriger. Une solution de contournement suggérée par certains utilisateurs sur les forums d’Apple et sur Reddit consiste à éditer les vidéos tournées avec le mode cinématique directement sur l’iPhone et à partager ensuite ces vidéos sur le Mac via AirDrop ou un autre moyen.

Pour rappel, le mode cinématique est une fonctionnalité lancée avec l’iPhone 13 qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec un effet portrait. Ce mode combine l’intelligence artificielle et les données de profondeur obtenues par les caméras de l’iPhone pour flouter l’arrière-plan de la vidéo tout en gardant la personne ou l’objet au centre de l’attention. Après l’enregistrement de la vidéo, les utilisateurs peuvent modifier l’intensité du flou d’arrière-plan et même l’élément devant être mis en avant. Sur les iPhone 13 (Pro), l’enregistrement se fait en 1080p. C’est possible de monter en 4K à 24 images par seconde avec les iPhone 14 (Pro).