Vous êtes à la recherche d’un convertisseur performant et gratuit qui ne vous pousse pas ensuite à mettre la main à la poche via des abonnements ou des achats intégrés ? Convertisseur de Monnaie (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un utilitaire TOTALEMENT GRATUIT capable de convertir plus de 260 devises et cryptomonnaies, avec en sus la mise à jour automatique des taux de change.

Vous pouvez vérifier, aucune devise ne manque à l’appel

L’app propose aussi l’évolution des taux de change sur la période des 6 derniers mois écoulés. Mieux encore, la fonction texte en direct permet de scanner directement un prix avec l’APN de votre iPhone et d’obtenir sa conversion dans la foulée. Difficile de faire plus pratique…

Pour rappel, cette app est entièrement gratuite, sans publicité achats intégrés ou abonnements, mais il reste toujours possible de faire un petit don tout à fait désintéressé afin de soutenir le valeureux développeur qui s’est chargé de sa réalisation (et dont le nom vous dira peut-être quelque chose…).