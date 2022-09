Apple a proposé aujourd’hui la troisième bêta d’iOS 16.1 pour les développeurs et il y a quelque nouveautés par rapport à la précédente qui a vu le jour la semaine dernière. C’est l’occasion de voir ce qui a changé.

— Apple a mis à jour la section des fonds d’écran dans l’application Réglages pour permettre de passer d’un fond d’écran à l’autre à partir de l’interface ci-dessous. Le design a également été modifié, rendant les options d’ajout de nouveaux fonds d’écran plus évidentes.

With 16.1 beta 3, you can change between the already added wallpapers right from Settings > Wallpaper instead of just the Lock Screen pic.twitter.com/YHYNGFd7tG

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 27, 2022