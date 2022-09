Apple a retiré de l’App Store l’application de météo Dark Sky. La société l’a rachetée en mars 2020. Elle se veut, selon les critiques, la meilleure dans sa catégorie. Elle a seulement été proposée sur l’App Store aux États-Unis.

Au départ, Apple avait annoncé que Dark Sky et son API resteraient disponibles jusqu’à la fin de 2022. Le groupe a ensuite fait savoir que le service ne serait plus disponible à compter du 1er janvier 2023, et que le site et l’API seraient coupés après le 21 mars 2023. Aujourd’hui, l’application a disparu de l’App Store un peu plus tôt que prévu. Par contre, ceux qui l’ont déjà téléchargée peuvent toujours l’utiliser.

L’idée du rachat est d’intégrer les fonctionnalités de Dark Sky dans l’application Météo d’iOS, installée sur tous les iPhone (et iPad avec iPadOS 16.1). L’avantage est que tout le monde peut en profiter et pas uniquement les utilisateurs américains. Apple a déjà commencé à intégrer certains éléments de Dark Sky dans son application Météo, mais il reste encore quelques fonctionnalités manquantes.

« Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider autant de personnes que possible à rester au sec et en sécurité, et de le faire dans le respect de votre vie privée », expliquait l’équipe de Dark Sky lors du rachat en 2020. « Il n’y a pas de meilleur endroit pour atteindre ces objectifs que chez Apple. Nous sommes ravis d’avoir la possibilité de toucher beaucoup plus de personnes, avec beaucoup plus d’impact, que nous ne pourrions jamais le faire seuls », avait-elle ajouté.