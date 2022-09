Dark Sky, une application de météo rachetée par Apple, va cesser de fonctionner à compter du 1er janvier 2023. Nous le savions déjà, mais Apple a tenu à le rappeler aujourd’hui.

« Le support pour l’application Dark Sky prendra fin le 1er janvier 2023. La technologie de prévision de Dark Sky sera intégrée à l’application Apple Météo avec iOS 16 cet automne », indique la description de l’application sur l’App Store. iOS 16 est disponible depuis hier dans sa version finale, mais il n’est pas impossible que l’application Météo intégrée évolue avec d’autres mises à jour, comme iOS 16.1.

Apple a racheté Dark Sky en mars 2020 et a depuis intégré bon nombre de ses fonctionnalités directement dans son application Météo sur iPhone, iPad et Mac (avec macOS Ventura). En août 2020, Apple a mis un terme à Dark Sky sur Android et la société avait déclaré à l’époque qu’elle n’avait pas l’intention de mettre fin au support de l’application iOS.

Il faut savoir que Dark Sky est une application très appréciée, notamment pour sa précision. L’une de ses fonctionnalités appréciées est le fait de prévenir les utilisateurs quand il va commencer à pleuvoir, et ce quelques minutes avant que cela se produise. Malheureusement, l’application est seulement disponible sur l’App Store aux États-Unis. Mais l’avantage de l’intégration avec l’application Météo sur iOS 16 que le monde entier peut profiter des principales fonctionnalités.