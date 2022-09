Les américains adorent leurs gadgets électroniques, et au vu des parts de marché d’Apple aux USA (dans toutes les catégories de produits), il n’est pas si étonnant de retrouver l’iPhone ou l’Apple Watch dans les mains ou aux poignets de sportifs plus ou moins populaires. Plus surprenant en revanche est de constater que certains joueurs de Football Américain arborent une Apple Watch… pendant leur match, ce qui est pourtant rigoureusement interdit par le règlement sauf contre-avis médical. En cas de choc en effet, le contact avec un appareil électronique pourrait aggraver les blessures du porteur de la smartwatch ou celles du joueur adverse.



Ainsi, le jeune receveur de la NCAA Marvin Harrison Jr a été vu récemment en plein match avec une Apple Watch au poignet et des chaussures à crampon Louis Vuitton ! Après un petit rappel du règlement de la NCAA, le joueur de l’Ohio a promis qu’il retirerait sa toquante avant chaque match.