Basé sur des évènements réels, le film The Greatest Beer Run Ever raconte l’histoire de Chickie (Zac Efron), un jeune américain qui a l’idée folle d’apporter des bières en main propre aux soldats partis combattre au Vietnam. Forcément, ce voyage ne sera pas sans risques et se transformera très vite en une mini-épopée rocambolesque. Au passage, on notera que l’ex-beau gosse de la série Melrose Place se montre réellement très à l’aise dans la comédie pure (c’est même en fait le genre de rôle où Efron est le meilleur).



Ce nouveau long métrage de l’un des frères Farrelly (Dumb and Dumber) s’appuie sur un casting particulièrement solide puisque l’on retrouve à l’écran Russel Crow, Bill Murray, ou bien encore Kyle Allen . Le scénario du film a été écrit à partir du roman éponyme de John » Chick » Donohue. The Greatest Beer Run Ever est disponible dès aujourd’hui sur le service par abonnement Apple TV+.