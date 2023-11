Entre film et court métrage (44 minutes), Le Lapin de Velours va tenter de nous faire toucher du doigt (et des yeux) la magie de Noël. Inspiré du classique pour enfant éponyme de Margery Williams, Le Lapin de Velours est avant tout un conte sur le pouvoir de l’imaginaire : William, 7 ans, reçoit un nouveau jouet pour Noël, une peluche de lapin tout en velours qui est beaucoup plus que ce qu’elle semble être de prime abord. Dans la veine d’un Calvin & Hobbes racontant l’amitié indéfectible entre un garçon (Calvin) et son tigre-peluche (Hobbes), Le Lapin de Velours joue sans doute une partition un peu moins comique, même si l’objectif n’est pas très éloigné puisqu’il s’agit d’illustrer le pouvoir de l’imaginaire enfantin et de sa capacité à ouvrir au monde.



Le film mélange aussi des séquences live-action et des animations 2D. Le casting est composé de Phoenix Laroche (William), Alex Lawther (Le lapin de velours), Helena Bonham Carter (Le vénérable cheval), Nicola Coughlan (La fée de la salle de jeux). Ce spectacle familial plaira surtout aux enfants… ou aux adultes qui n’ont pas encore tout à fait perdu leur capacité d’émerveillement.