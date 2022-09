Les affaires se corsent pour Apple en Corée du Sud. On vient en effet d’apprendre que des responsables de l’impitoyable Fair Trade Commission, l’adminitsration anti trust du pays, ont mené dès l’aube une perquisition dans les bureaux d’Apple à Gangnam-gu (Séoul). Le régulateur anti trust cherche à obtenir des éléments afin d’étayer de nouvelles allégations selon lesquelles Apple percevrait 33% de commission sur les achats intégrés dans l’App Store au lieu des 30% officiellement annoncés.

La Korea Mobile Games Association (KMGA) est à l’origine de ces nouvelles accusations : l’organisme de défense des développeurs de jeux mobiles en Corée assure qu’Apple facture in fine 33% de commission sur les apps et qu’en conséquence Apple doit aux développeurs pas moins de 345 milliards de wons (241 millions de dollars) de dommages et intérêts pour la période allant de 2015 à 2022.

Apple n’a pas encore réagi à la perquisition de ses locaux.