Celle-là on ne l’avait vraiment pas vu venir. La série action et thriller Echo 3 avec Luke Evans et Michiel Huisman en vedettes vient de se trouver une date sur Apple TV+. La série du showrunner et producteur exécutif Mark Boal (le scénariste de Zero Dark Thirty et de Démineurs) sera diffusée sur le service par abonnement d’Apple le 23 novembre prochain, une annonce qui vient épaissir un calendrier de fin d’année déjà bien chargé. Outre les deux acteurs stars sus-cités, le casting de la série comprend Jessica Ann Collins, Martina Gusman, James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba et Bradley Whitford.

Si l’annonce de cette série créé autant d’effet de surprise, c’est avant tout aussi parce qu’Apple avait obtenu les droits pour cette dernière il y a déjà plus de deux ans (au mois de juillet 2020 exactement), et que depuis cette date, plus aucune information n’avait fuité sur le projet. Echo 3 est une adaptation de la série israélienne When Heroes Fly. La série raconte l’histoire d’Amber Chesborough, une brillante jeune scientifique qui est le centre émotionnel d’une petite famille américaine. Lorsque cette dernière disparaît le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, son frère et son mari — deux hommes avec une importante expérience militaire et un passé compliqué — tente alors par tous les moyens de la retrouver.

A noter que les dialogues de la série sont en anglais et en espagnol dans la version originale. Les trois premiers épisodes d’Echo 3 seront disponibles sur Apple TV+ le 23 novembre, les épisodes restant étant diffusés à raison d’un nouvel épisode chaque vendredi.