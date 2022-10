L’iPhone 14 n’a pas la côte, ce n’est plus un secret pour personne. Apple aurait diminué de 38% les commandes de ce modèle auprès de ses fournisseurs (par rapport à l’iPhone 13) et la situation serait même critique aux Etats-Unis. Ainsi, l’outil Apple Product Availability Tracker de J.P Morgan indique clairement que la demande américaine reste faible pour les modèles non « Pro » et que l’iPhone 14 est encore plus dans la panade que son grand frère iPhone 14 Plus.

Les délais de livraison permettent d’effectuer des comparatifs impitoyables : aux USA, l’iPhone 14 est disponible sous 4 jours ouvrés, alors que l’iPhone 13 mini, un flop pourtant selon les analystes, était livrable sous 20 jours durant la même période post lancement (14 jours pour l’iPhone 13) ! L’absence totale de tension sur les délais de livraison de l’iPhone 14 indique de façon claire que ce modèle est laissé de côté par la grande majorité des nouveaux propriétaires d’iPhone. Les 4 jours de délai de livraison de l’iPhone 14 aux US sont aussi à comparer aux 32 jours de délais pour l’iPhone 14 Pro et aux 39 jours de délais (!!!) de l’iPhone 14 Pro Max.

La Chine ne semble pas être une Terre plus accueillante pour l’iPhone 14, le délai de livraison étant de seulement 2 jours contre respectivement 36 et 43 jours pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. En Allemange et en Angleterre, les délais sont de… 1 jour, à la fois pour l’iPhone 1′ et l’iPhone 14 Plus. La forte demande pour les modèles Pro a intérêt à durer dans le temps pour Apple…