The King of Fighters Arena se date sur iOS. SNK et Netmarble n’ont pas encore livré la moindre séquence de gameplay mais ne se privent pourtant pas de lancer dès aujourd’hui les précommandes du jeu. Cette version mobile et en arènes multijoueurs du célèbre jeu de combat a de quoi laisser dubitatif : le teaser dévoile des graphismes très corrects sur mobile, mais l’absence de toute phase de combat à quelques semaines de la sortie du jeu commence sérieusement à inquiéter.

The King of Fighters Arena ne sera t-il qu’un vulgaire free-to-play tendance Moba avec un gameplay très éloigné de son homologue sur console ? Il est d’autant plus légitime de se poser la question que Netmarble n’a pas vraiment la réputation de développer des titres au gameplay particulièrement fouillé… Tout juste sait-on que TOUS les combattants de la franchise seront présents (sans doute à débloquer avec un gros « pousse-au-crime » in app) tandis que le trailer du jeu sur l’App Store dévoile cette fois un peu de gameplay… ultra simplifié. Ce système de jeu semble être plus là pour alimenter la mécanique « gatcha » des combattants à collectionner que pour proposer de la montée en skill.

Pour parfaire le tout, la préinscription au jeu permet de débloquer des récompenses pour les futurs joueurs, ce qui généralement est l’énorme signe d’un free-to-play entièrement tourné vers les loot boxes bien juteuses. The King of Fighters Arena est à précommander sur l’App Store à cette adresse, la sortie du jeu étant fixée au 16 novembre prochain.