L’une des nouveautés d’iOS 16 est la possibilité de personnaliser son écran verrouillé. Vous pouvez mettre en avant vos photos, changer la police d’écriture et placer des widgets spécifiques. Il est d’ailleurs possible de créer plusieurs variantes. Mais il se trouve qu’une limite est présente.

Une limite pour la personnalisation

Un utilisateur sur Reddit a partagé une capture d’iOS 16 lui annonçant qu’il y a une limite de 200 écrans verrouillés personnalisés. « Limite de fonds d’écran atteinte. Pour créer un nouveau fond d’écran, vous devez d’abord en effacer un », indique l’alerte. Pour ce faire, il suffit de maintenir son doigt sur l’écran de verrouillage, choisir celui que l’on veut effacer, faire un balayage vers le haut de l’écran et toucher l’icône de la corbeille.

La limite de 200 est assez généreuse, on se doute bien que la plupart des utilisateurs ne l’atteindront jamais et se contenteront de quelques écrans verrouillés personnalisés. De plus, la navigation parmi les 200 modèles ne semble pas très intuitive avec l’implémentation actuelle au niveau d’iOS 16. En effet, il faut passer d’une option à l’autre et il n’y a pas de moyen rapide de passer de la première à la dernière, par exemple.

iOS 16.1, qui est actuellement disponible en version bêta, apporte un peu de changements pour la personnalisation. Apple a mis à jour la section des fonds d’écran de l’application Réglages pour permettre aux utilisateurs de passer d’un fond d’écran à l’autre à partir de cette interface. Le design a également été modifié, rendant les options d’ajout de nouveaux fonds d’écran plus évidentes. D’autre part, lorsque vous appuyez sur le bouton « Personnaliser » de l’écran de verrouillage, vous pouvez choisir de personnaliser l’écran de verrouillage ou l’écran d’accueil, et non plus seulement l’écran de verrouillage. Il est ainsi plus facile de personnaliser l’apparence de l’iPhone à partir d’un seul endroit, sans avoir à passer par plusieurs étapes.