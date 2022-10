Les AirPods Pro 2 sont en vente depuis peu et une alerte au niveau d’iOS et macOS invite déjà des utilisateurs à remplacer la batterie. Mais il s’agit d’un bug, sachant que les écouteurs viennent de sortir et ont par définition des batteries neuves.

« La batterie de l’appareil est faible. Remplacez bientôt la batterie de gauche », « de droite » ou « du boîtier », peut-on lire au niveau de l’alerte. Celle-ci est envoyée par l’application Localiser d’Apple. Comme nous pouvons le voir, elle fait référence aux AirPods Pro 2 gauche et droite, ainsi qu’au boîtier de charge. Il est vrai toutefois qu’il faut le comprendre sachant que le nom des écouteurs n’est pas clairement indiqué.

Les AirPods Pro 2 disposent d’une fonctionnalité améliorée grâce à la puce U1 pour la recherche de précision et transmettent leur niveau de batterie à tout moment. Il semble donc probable que l’alerte soit liée à cette nouvelle fonctionnalité.

La notification semble similaire à celle utilisée pour l’AirTag lorsque sa pile CR2032 est presque épuisée et doit être remplacée. Il semblerait que le système fasse l’amalgame entre les deux produits. Une théorie suggère qu’Apple a utilisé une grande partie du firmware de l’AirTag pour le boîtier de charge des écouteurs, provoquant des alertes identiques même lorsqu’elles n’ont pas de sens.

Apple n’a pas commenté publiquement sur ce bug. On peut toutefois imaginer qu’il sera corrigé avec une mise à jour logicielle.