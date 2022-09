Ce 23 septembre marque une double disponibilité, avec les AirPods Pro 2 et l’Apple Watch Ultra qui sont désormais proposés à l’achat. Apple avant lancé les précommandes de la montre au début du mois et celles pour les écouteurs deux jours plus tard.

AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 ont le droit à plusieurs améliorations par rapport à la génération précédente, dont une meilleure qualité sonore et une meilleure gestion de la réduction de bruit, comme l’ont montré les différents tests publiés hier. Voici les points forts selon Apple :

Conçus par Apple

Puce Apple H2, une qualité de son exceptionnelle avec égalisation adaptative

Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête

Réduction active du bruit

Quatre tailles d’embouts auriculaires en silicone pour un confort unique et une meilleure isolation acoustique

Transparence adaptative

Boîtier de charge MagSafe avec Localisation précise, haut-parleur intégré et encoche pour dragonne

Les AirPods Pro et leur boîtier de charge sont résistants à l’eau et à la transpiration (IPX4)

Activation et connexion automatiques

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Le boîtier peut être rechargé sans fil à l’aide d’un chargeur MagSafe, d’un chargeur Apple Watch ou d’un chargeur certifié Qi, ou à l’aide du connecteur Lightning

Les AirPods Pro 2 sont disponibles dès maintenant à l’achat chez Apple, ainsi qu’à la Fnac, chez Darty, Cdiscount ou encore Materiel.net.

Apple Watch Ultra

Vient ensuite l’Apple Watch Ultra qui va tout particulièrement intéresser ceux qui pratiquent des sports extrêmes et diverses activités. Ce n’est pas vraiment une montre qui servira à tout le monde, comme l’ont montré les tests. Ces derniers sont globalement positifs. Certains testeurs notent toutefois que des fonctionnalités seraient les bienvenues, comme la possibilité de télécharger les cartes d’Apple Plans hors-ligne.

L’Apple Watch Ultra est disponible à l’achat chez Apple au prix de 999 euros, ainsi que chez Amazon, à la Fnac, chez Darty, chez Cdiscount ou encore chez Materiel.net.