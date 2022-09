Les AirPods Pro 2 seront disponibles à l’achat dès le 23 septembre et voici les premiers tests des nouveaux écouteurs. Pour rappel, les nouveaux AirPods ont été annoncés lors de la keynote d’Apple au début du mois.

Tests des AirPods Pro 2

Dans son test, The Verge indique que les AirPods Pro 2 proposent une meilleure qualité audio que les AirPods Pro 1 et AirPods 3, avec un son plus net et plus dynamique. Le site évoque aussi des améliorations notables pour la réduction de bruit. Que ce soit au bureau ou dans la rue, les écouteurs arrivent à mieux filtrer les sons extérieurs pour permettre à l’utilisateur d’entendre réellement la musique.

Engadget évoque l’autonomie et dit avoir tenu 6h15 avec une charge complète. En comparaison, le site avait tenu 4h30 avec la génération précédente des écouteurs.

Pour Gizmodo, les nouveaux gestes au niveau des AirPods Pro 2 pour gérer le volume sont fort sympathiques. Le fait de faire un balayage vers le haut ou le bas permet de régler le volume, au lieu de passer par son iPhone ou Siri. Malgré tout, le site note que le système est perfectible. Il arrive que le geste ne soit pas reconnu et il faut donc recommencer.

De son côté, MobileSyrup évoque le nouveau système d’audio spatial personnalisé. L’idée d’Apple est d’avoir un son adapté spécifiquement à la forme de vos oreilles. Mais en pratique, ce n’est pas réellement notable et il n’y a pas vraiment de différence selon le site.

Chez Wired, on évoque le nouveau haut-parleur intégré du boîtier de charge des AirPods Pro 2 qui sonne assez fort afin d’aider au suivi avec le système Localiser d’Apple. Le site aurait souhaité que le boîtier soit doté d’un port USB-C pour la charge filaire au lieu du connecteur Lightning habituel.

Vidéos de prises en main

Prix et date de sortie

Les AirPods Pro 2 seront disponibles dès le 23 septembre. Il est possible de les acheter chez Apple, ainsi qu’à la Fnac, chez Darty, Cdiscount ou encore Materiel.net.