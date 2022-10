Finalement, après un premier refus, Apple a accepté l’augmentation du prix des processeurs Ax et Apple Silicon proposée par le fondeur TSMC (à partir de l’A17 et l’iPhone 15). Contre toute attente, il semble donc que la firme taiwanaise a tenu bon face au géant américain, sachant que ce dernier n’avait de toute façon aucune autre alternative pour faire produire en masse les puces de ses Mac et de ses iPhone (entre autres).

TSMC avait proposé à Apple une augmentation de tarif de 6%, proposition d’abord rejetée par Cupertino. Le site Economic Daily News confirme aujourd’hui qu’un accord tarifaire a été singé in fine entre les deux parties. Il ne fait guère de doutes qu’Apple devra encaisser cette augmentation des coûts sans la faire retomber sur sa clientèle, sachant que les produits pommés ont déjà subi d’énormes corrections tarifaires à la hausse depuis le début de l’année 2022. L’iPhone dépasse désormais les 1000 euros dans sa version « de base » et le nouveau MacBook Air est disponible à plus de 1400 euros. Le temps du « for the rest of us » est bien révolu chez Apple, et une nouvelle augmentation des prix ferait vraiment mauvais genre.