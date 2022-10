Octobre sera un gros mois pour Apple Arcade: outre NBA 2K23 Arcade Edition et Football Manager 2023, le service par abonnement d’Apple accueillera ce mois 4 autres titres de plus ou moins grande importance. Commençons le menu par Gin Rummy+, qui n’est autre qu’un jeu de… Gin Rummy, avec la possibilité de jouer contre bots, d’apprendre les règles via un mode didacticiel et de cumuler des centaines de trophées. Gin Rummy+ sera disponible dans Apple Arcade le 7 octobre prochain.



Toujours à la même date et toujours pour les amateurs de cartes, Spider Solitaire: Card Game+ proposera de nombreux types de solitaires (Klondike, FreeCell, Pyramid Solitaire, Crown Solitaire, Tripeaks Solitaire, Spider Go Solitaire, Castle Solitaire, Destination Solitaire, Blackjack), avec en sus 4 niveaux de difficulté, une option annuler illimitée, plein ed trophées à récolter et de jolies animations de cartes (y compris une animation spéciale lors des victoires).



Le 14 octobre, l’excellent jeu d’aventure-puzzle The Garden Betweens+ passera une tête dans le service. Le joueur dirigera les destinées de deux amis, Arina et Frendt, tandis qu’ils résolvent les énigmes cachées à l’intérieur d’îles jardin oniriques. La direction artistique, la BO et les animations valent vraiment le détour. Une petite pépite.

Enfin, le 28 octobre ce sera au tour de stitch., un puzzle game au principe de gameplay malin, qui demande de compléter de superbes motifs broderies en respectant quelques règles particulières. « Règles simples, solutions compliquées » nous dit le descritif du jeu. On veut bien le croire.