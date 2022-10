Apple a fait une demande à ses fournisseurs pour qu’ils transfèrent une partie de la production des AirPods et des écouteurs/casques Beats en Inde, selon Nikkei. C’est un moyen de se diversifier, une nouvelle fois.

Foxconn, qui assemble déjà les iPhone (et d’autres produits), se prépare à fabriquer des casques Beats en Inde et espère à terme s’occuper également des AirPods dans le pays. Luxshare, un fournisseur chinois d’Apple, et ses unités prévoient également d’aider Apple à fabriquer des AirPods en Inde. Toutefois, Luxshare se concentre davantage sur ses activités vietnamiennes liées aux écouteurs sans fil pour le moment et pourrait être plus lent que ses concurrents à lancer une production significative de produits Apple en Inde.

Apple souhaite diversifier la chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine en raison de la hausse des risques géopolitiques, mais aussi des problèmes d’approvisionnement provoqués par la politique « zéro Covid » de Pékin. Cette décision d’Apple intervient également alors que le gouvernement indien a mis en place des politiques attrayantes, en offrant incitations financières, pour accroître la fabrication locale, tant pour le marché intérieur indien que pour le marché international. Ce discours est aussi une réalité du côté du Vietnam et du Mexique afin d’attirer les grands groupes.

Pour sa part, l’Inde est devenue une deuxième grande plateforme de fabrication pour Apple et devrait être responsable d’un quart de la production d’iPhone d’ici 2025.