Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 4 (build 20S5063c) de watchOS 9.1. Elle arrive une semaine après la précédente version. Cela concerne pour le moment les développeurs, les testeurs publics auront un équivalent dans la soirée ou demain.

Il n’y a pour le moment pas d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta 4 de watchOS 9.1 par rapport à la précédente. Il se trouve qu’Apple n’ajoute pas beaucoup de changements entre chaque bêta de watchOS, le groupe préférant se focaliser sur les correctifs et les améliorations de performances.

Si vous avez le profil des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone relié à la montre puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 4 de watchOS 9.1. La version finale devrait normalement être disponible ce mois-ci, sans que l’on sache quand exactement.

Pour rappel, Apple a sorti hier la bêta 4 d’iOS 16.1 sur iPhone et de tvOS 16.1 sur Apple TV. Il y a également eu la bêta 10 de macOS Ventura. Là aussi, les versions finales des systèmes d’exploitation seront disponibles ce mois-ci, comme Apple l’a déjà annoncé. Il ne reste plus qu’à savoir quand exactement. L’année dernière, iOS 15.1 et les versions pour les autres appareils avait vu le jour à la fin octobre.