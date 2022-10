Les tests pour l’iPhone 14 Plus sont arrivés, permettant de se faire un avis sur ce smartphone de 6,7 pouces qui sera disponible à l’achat dès le 7 octobre. Un point qui ressort est l’autonomie, sachant que le reste se veut très similaire à l’iPhone 14 de 6,1 pouces qui est déjà disponible.

Tests de l’iPhone 14 Plus

The Verge estime que l’iPhone 14 Plus dispose d’une excellente autonomie qui est parfois même meilleure que celle des iPhone 14 Pro selon le test. Par exemple, il restait 75% après une journée d’utilisation modérée avec deux heures de temps d’écran et une connexion plus souvent en 4G/5G qu’en Wi-Fi. De plus, l’écran plus grand rend le tout beaucoup plus utilisable. Sans surprise, le site ajoute qu’utiliser le smartphone de 6,7 pouces à une main est tout sauf simple étant donné sa taille.

Pour sa part, Engadget estime que l’iPhone 14 Plus est simplement un autre iPhone, mais plus grand. Le site applaudit également l’autonomie de l’appareil et l’écran plus grand. Pour l’autonomie, le testeur a fini sa journée avec 45% restant après un usage classique. Pendant la nuit, le smartphone n’a perdu que 1% ou 2%.

iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Du côté de CNET, l’iPhone 14 Plus est passé de 100% à 95% après 45 minutes de sessions de jeux (Mario Kart Tour, Asphalt 8: Airbourne Plus et PUBG Mobile), de lecture de vidéos sur YouTube, un appel FaceTime et l’utilisation de TikTok. En comparaison, l’iPhone 14 standard a perdu 10%.

Les testeurs évoquent aussi le poids du smartphone. Nous connaissons déjà les iPhone de 6,7 pouces avec les modèles Pro Max. Ici, le modèle Plus fait la même taille mais a des matériaux moins premium dira-t-on, ce qui allège le poids. C’est 203 grammes pour l’iPhone 14 Plus (6,7 pouces) contre 206 grammes pour l’iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et 270 grammes pour l’iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). La différence se sent et les testeurs trouvent que la « légèreté » est agréable pour cette taille d’écran.

Pour le reste, rien ne change par rapport à l’iPhone 14 de 6,1 pouces. On retrouve les mêmes performances, la même qualité photo et tout le reste. Le test de ce modèle (qui est donc aussi valable pour le Plus) est à retrouver sur cet article dédié.

Vidéo de prise en main et déballage

Date de sortie et prix

L’iPhone 14 Plus sera disponible dès le 7 octobre. Il est possible de commander un modèle chez Apple ou les revendeurs suivants :