Les temps sont durs, y compris pour les géants du jeu sur mobile. Supercell, qui appartient au chinois Tencent et à qui l’on doit des tires aussi populaires que Clash Royale ou Clash of Clans, vient d’annoncer à la surprise générale l’annulation d’Everdale, un « city builder-jeu de ferme » coopératif , alors même que le jeu était terminé (en accès limité même) et pouvait donc débarquer dans l’App Store à tout moment ! Cette annulation de « dernier moment » n’est pas une nouveauté chez Supercell, le studio passant beaucoup de temps à peaufiner la monétisation de ses jeux free-to-play.



Il ne suffit pas ici qu’un jeu en beta test soit populaire et apprécié des joueurs, il faut surtout que cela rapporte de l’argent, beaucoup d’argent, de quoi justifier le développement de nouvelles saisons, l’ajout de nouvelles missions, sans même parler bien sûr de la maintenance serveur obligatoire pour ces titres massivement multi-joueurs. Bienvenu dans le monde merveilleux du free-to-play, où les aspects financiers dominent toujours l’intérêt du joueur.