La cour d’appel de Paris a abaissé le montant de l’amende imposée à Apple par l’Autorité de la concurrence en 2020 pour entente illicite avec des distributeurs et abus de dépendance économique à 372 millions d’euros, contre 1,1 milliard d’euros en première instance.

Selon les informations de Reuters, la cour a décidé de réduire l’amende après avoir écarté l’un des trois principaux griefs qui étaient reprochés à Apple. La cour a aussi abaissé le taux qui avait été retenu en 2020 pour fixer le montant de l’amende.

Le montant de 1,1 milliard d’euros avait représenté à l’époque la plus grosse amende jamais imposée par le régulateur français à une entreprise individuelle et contre laquelle Apple avait fait appel. Il y a deux ans, l’Autorité de la concurrence avait reproché au constructeur d’avoir « exploité abusivement » la dépendance économique de certains distributeurs à son égard, « en les soumettant à des conditions commerciales inéquitables et défavorables par rapport à son réseau de distributeurs intégrés ».

Voici ce qu’avait déclaré Apple en 2020 lors de l’annonce de la première sanction :