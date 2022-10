Vous en avez marre du cynisme et surtout vous voulez que vos bambins de (3 à 8 ans) restent dans la PO-SI-TI-VI-TE ? Alors il y a un Jack pour ça, car « Jack est l’un des habitants les plus prévenants et attentionnés de Bois de Trèfles, il salue tout le monde avec gentillesse et humour ». Mieux encore, « Sa capacité à propager la compassion inspire chaque habitant de la ville à suivre le même chemin ». Voilà pour le pitch de la série pour enfants Hello Jack !, dont la seconde saison vient tout juste de débarquer dans Apple TV+. Et pour rester dans les gentillesses, c’est bien l’intégralité de la saison 2 qui est disponible ce jour, soit 9 épisodes.



Cette seconde saison propose un casting de choix avec notamment Tony Hale, Gillian Jacobs, Joe Lo Truglio, Stephanie Beatriz, D’Arcy Carden, Kristen Schaal, Beth Dover, Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon, sans oublier la musique du groupe de rock américain OK Go. Malgré ces louables efforts, si vous avec plus de 8 ans, fuyez !