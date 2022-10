Apple opère à des changements, en considérant que les MacBook sont désormais des laptops plutôt que des notebooks. Ce changement se met progressivement en place sur le site du constructeur.

Comme le note 9to5Mac, Apple a changé plusieurs pages pour mettre le nom laptop plutôt que notebook, notamment au niveau de ses pages d’assistance. Le changement a pour l’instant lieu au niveau du site américain, le site britannique affiche toujours l’ancienne mention. Il en va de même pour les autres sites où l’anglais est utilisé.

Avant en haut, après en bas

En France, rien n’a changé pour l’instant avec toujours la mention d’ordinateur portable et il est en réalité possible que rien ne bouge. Les termes notebook et laptop ne sont pas réellement utilisés chez nous, nous choisissons tout simplement le terme d’ordinateur portable pour regrouper les deux. Le nom notebook n’est d’ailleurs plus réellement utilisé, même en anglais (d’où le changement par Apple). Il faisait au départ référence aux PC portables relativement compacts, comme les modèles de 11 ou 13 pouces, avec généralement des caractéristiques techniques assez moyennes. Le nom laptop est aujourd’hui généralisé pour designer un ordinateur portable.

Dans le même temps, Apple opère à un changement au niveau de macOS. Avec macOS Ventura, la configuration d’un MacBook Air ou Pro proposera le nom « [Nom]’s laptop » en anglais, au lieu de « [Nom]’s MacBook Air » ou « [Nom]’s MacBook Pro ».