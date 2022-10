Le 1er novembre 2022, Apple considérera l’iPhone 5c comme un produit obsolète selon un mémo distribué par Apple et intercepté par MacRumors. Pour rappel, ce smartphone a le statut de produit ancien depuis octobre 2020.

Le statut produit ancien signifie qu’Apple et les centres de réparation agréés ne peuvent proposer que certaines réparations pour le produit, sous réserve de la disponibilité des pièces. Avec le statut de produit obsolète au 1er novembre 2022, l’iPhone 5c n’aura plus aucune réparation. Pour Apple, les produits anciens incluent ceux qui ne sont plus fabriqués depuis plus de cinq ans (depuis moins de sept ans au maximum). Les produits obsolètes incluent ceux qui ne sont plus fabriqués depuis plus de sept ans.

Apple a annoncé l’iPhone 5c en septembre 2023, aux côtés de l’iPhone 5s. Alors que ce dernier était un nouveau modèle avec un meilleur processeur, un meilleur capteur photo et un capteur d’empreintes avec Touch ID qui faisait ses débuts, l’iPhone 5c était essentiellement l’équivalent d’un iPhone 5 (sorti un an plus tôt) en plastique. Ce modèle était également moins cher à l’achat, en comparaison avec le prix habituel des nouveaux iPhone à leur sortie. Cela s’expliquait par le plastique et le fait que le processeur était identique à l’iPhone 5.

Outre l’iPhone 5c, il y a l’iPad mini de 3e génération dans sa variante Wi-Fi et 4G qui va également devenir obsolète le 1er novembre prochain.