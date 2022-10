Il existe une confusion chez Lufthansa concernant les AirTags pendant ses vols. La compagnie aérienne a d’abord annoncé que le traqueur d’objets d’Apple était interdit dans les bagages en soute… avant de se raviser.

L’histoire a commencé il y a quelques jours, lorsque des internautes ont questionné Lufthansa sur Twitter concernant une potentielle interdiction des AirTags pendant les vols. « Lufthansa interdit les AirTags activés dans les bagages, car ils sont classés comme dangereux et doivent être désactivés », a tweeté le compte Twitter officiel de la compagnie aérienne, ce qui a naturellement fait réagir.

Hi David, Lufthansa is banning activated AirTags from luggage as they are classified as dangerous and need to be turned off./Mony

