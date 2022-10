Une étude menée par Piper Sandler contre que les adolescents américains plébiscitent toujours autant l‘iPhone et l’Apple Watch. 88% des ados américains ont l’intention de se procurer un iPhone dans les mois à venir, et 87% en possèdent déjà un. L’Apple Watch aussi fait un carton : 31% des ados US possèdent déjà la toquante d’Apple et 16% souhaitent en acheter une dans les mois qui viennent (contre seulement 2% l’an dernier !).

En revanche, Apple devra faire fort pour convaincre ces mêmes ados de s’intéresser à son futur casque de réalité mixte : 17% des ados américains utilisaient un casque VR au début de l’année 2022, mais ils ne sont plus que 14% à faire de même 9 mois plus tard… Pour information, l’étude de Piper Sandler s’appuie sur un panel de 14500 adolescents répartis dans 47 états américains. La moyenne d’âge est de 15,8 ans et le revenu des parents est en moyenne de 66 497 dollars par an.