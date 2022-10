Apple va bientôt activer la 5G sur les iPhone compatibles en Inde avec une simple mise à jour logicielle et celle-ci devrait être disponible dès le mois de décembre si tout se passe bien.

Selon ET News, Apple et l’opérateur indien Airtel se rencontreront cette semaine pour discuter des raisons pour lesquelles les iPhone ne sont pas compatibles avec les réseaux 5G de l’Inde. Apple a déjà testé la prise en charge du successeur de la 4G sur les iPhone à Mumbai et à New Delhi, et une mise à jour ajoutant officiellement la prise en charge devrait arriver en décembre.

Des clients ont d’ailleurs reçu un message leur annonçant la nouvelle :

Message from Airtel sir. Looks on time! pic.twitter.com/UJ5T695oe2 — Rahul Pandey (@thisisrpp) October 9, 2022

Dans le même temps, le gouvernement indien fait pression sur Apple, Samsung et les autres constructeurs pour qu’ils proposent le support de la 5G sur leurs smartphones. Plusieurs téléphones vendus en Inde n’ont pas un tel support en 2022, ce qui commence à inquiéter les autorités. Dans le cas d’Apple, le premier iPhone à supporter la 5G a été l’iPhone 12 en 2020. En 2022, les Indiens ne peuvent pas profiter du nouveau du réseau, bien qu’ils aient un smartphone compatible. Il faudra donc attendre la fameuse mise à jour pour avoir le support.