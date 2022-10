Mark Zuckerberg n’aime pas vraiment la politique d’Apple et le dit une nouvelle fois, en évoquant ici le métavers, ainsi que la réalité augmentée et la virtuelle en général. Cela fait suite à l’annonce du casque Meta Quest Pro. Pour sa part, Apple devrait annoncer un modèle équivalent au début de 2023.

Un tacle de Mark Zuckerberg sur l’écosystème fermé d’Apple

Pour Mark Zuckerberg, la politique de Meta concernant le métavers et la réalité virtuelle en général est plus intéressante que celle sur laquelle Apple travaille. « Dans chaque génération d’informatique que j’ai vue jusqu’à présent — PC, mobile — il y a essentiellement un écosystème ouvert et un écosystème fermé », a déclaré le dirigeant de Meta lors d’une interview avec The Verge. Il cite l’exemple des PC Windows contre les Mac sous macOS et les smartphones Android contre les iPhone sous iOS. Il a également mis en garde contre le fait que les écosystèmes fermés transmettent la majeure partie de la valeur et des bénéfices qu’ils génèrent au propriétaire de la plateforme. « Les écosystèmes fermés se concentrent sur un contrôle et une intégration stricts afin de créer des expériences uniques et un verrouillage (…) bien que la plupart de cette valeur finisse par être transférée à la plateforme au fil du temps ».

Il fait ici allusion à Apple qui propose une expérience fermée, avec iOS sur les iPhone et iPad, et macOS sur les Mac. Naturellement, on peut se douter que le futur casque de la société ne se mêlera pas avec ceux de Meta ou des autres groupes. Cette approche s’oppose à celle des écosystèmes ouverts, qui selon Mark Zuckerberg permettent à un plus grand nombre de personnes (et d’entreprises) de partager « les avantages de ce qui est créé ».

Meta Quest Pro

Le futur casque d’Apple fait parler de lui

« Je suis fermement convaincu qu’un métavers ouvert et interopérable, créé par de nombreux développeurs et entreprises différents, sera meilleur pour tous », déclare également Mark Zuckerberg. Il estime par ailleurs qu’Apple pourrait avoir un impact négatif sur le marché, sachant que ses outils seront uniquement sur son produit. « Il est certainement plausible qu'[Apple] voit cette concurrence dans l’avenir et veuille nous gêner. Je pense qu’une chose qui a été assez claire, c’est que leurs motifs pour faire les choses qu’ils font ne sont pas aussi altruistes qu’ils le prétendent », estime Mark Zuckerberg.

Meta a travaillé avec des partenaires tels que Microsoft, Autodesk et Accenture pour créer sa plateforme du métavers. Le nouveau Meta Quest Pro est l’un des paris de la société pour faire du métavers une réalité pour un plus grand nombre de personnes. Le ticket d’entrée est tout de même de 1 800 euros. Si l’on en croit les rumeurs, ce sera entre 2 000 et 3 000 dollars chez Apple.