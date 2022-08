L’une des nouveautés d’Apple sera un casque de réalité mixte, à savoir réalité augmentée et réalité virtuelle. Quelques détails ont déjà été partagés à son sujet et l’analyste Ming-Chi Kuo fait aujourd’hui le point.

Kuo réitère qu’une présentation du casque AR/VR d’Apple devrait bien avoir lieu dès janvier 2023. L’analyste explique que le marché a beaucoup d’attentes sur ce produit parce que ce sera le premier du genre pour Apple. Et dit qui nouvelle entrée sur un marché dit de potentielles fonctionnalités qui ne sont pas disponibles chez la concurrence, ce qui peut être une réelle valeur ajoutée.

L’analyste en est en tout cas certain : le casque sera « le prochain produit électronique grand public révolutionnaire après l’iPhone ». Il faudra malgré tout avoir les finances puisque le produit aura un montant à quatre chiffres. Les analystes s’attendent en moyenne à un tarif entre 2 000 et 2 500 dollars. C’est nettement plus cher que la concurrence comme Meta. Mais dans le même temps, les rumeurs font bien comprendre que ce sera un produit haut de gamme. Kuo indique qu’Apple s’attendrait à écouler moins de 1,5 million d’exemplaires en 2023.

La présentation par Apple se focaliserait sur trois éléments : les cas d’utilisation, l’écosystème des logiciels/services/développement, et les détails des spécifications matérielles. Le but sera de rassurer aussi bien le grand public que les investisseurs sur un tel produit.

Et comme on peut s’en douter, Apple travaille déjà sur le successeur. La deuxième version du casque de réalité mixte arriverait au début de 2025 et aurait l’avantage d’être moins chère. À noter qu’Apple prépare aussi des lunettes de réalité augmentée qui arriverait en 2024.