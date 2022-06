La puce M2 d’Apple, qui a été annoncée lors de la WWDC 2022 et qui est déjà dans le nouveau MacBook Pro de 13 pouces, va débarquer dans quatre nouveaux Mac selon Mark Gurman de Bloomberg. Elle va aussi faire ses débuts dans le prochain iPad Pro et le casque AR/VR.

Pour l’instant, la puce M2 d’Apple est présente dans le nouveau MacBook Pro de 13 pouces et elle arrivera en juillet dans le nouveau MacBook Air. Plus tard, Apple proposera les puces M2 Pro et Max dans les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces, M2 et Pro dans un prochain Mac mini, M2 Ultra et « Extreme » dans le Mac Pro à venir, et M2 dans l’iPad Pro.

Un point intéressant est qu’il n’y a pas de mention pour un iMac avec la puce M2. Mais dans le même temps, une précédente fuite a évoqué un iMac avec la puce M3. Apple va-t-il sauter une génération pour son ordinateur tout-en-un ?

En parlant de la puce M3, Gurman dit qu’Apple la proposera sur un futur MacBook Air de 13 pouces, un MacBook Air de 15 pouces, un iMac et potentiellement le futur MacBook de 12 pouces.

Concernant le casque AR/VR, Apple proposerait la puce M2 standard, accompagnée par 16 Go de RAM. Si l’on s’en tient aux dernières rumeurs en date, Apple annoncera ce produit en janvier 2023.