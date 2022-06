Des produits Apple verront le jour en 2024 et l’un d’entre eux serait les lunettes de réalité augmentée. La paire débarquerait au second semestre aux côtés du deuxième casque mixte d’Apple, selon l’analyste Jeff Pu.

Nous savons déjà qu’Apple travaille sur des lunettes de réalité augmentée et un casque mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle). Le casque arrivera en premier, les rumeurs évoquent une sortie en 2023. Quelques bruits de couloirs ont déjà circulé à son sujet. Quant aux lunettes, c’est assez léger pour l’instant et il faudrait donc attendre une annonce d’Apple au second semestre de 2024.

Si l’on base sur les fuites, le casque pourra être indépendant et ne pas se reposer sur la puissance de l’iPhone ou d’un autre produit. À l’inverse, les lunettes dépendraient de l’iPhone. Cela s’explique par le design : il est difficile de mettre autant de composants dans des lunettes connectées que dans un casque.

Il est en tout cas intéressant de voir que Jeff Pu évoque déjà le deuxième casque AR/VR d’Apple pour 2024. Doit-on s’attendre à un nouveau casque chaque année, comme il y a un renouvellement annuel des iPhone ? C’est ce que laisse supposer l’analyste. Il faudrait penser à économiser puisque les rumeurs font comprendre que le prix sera élevé, au point où ce serait 2 000 ou 3 000 dollars.