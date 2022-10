Conçu pour rapporter un maximum de « brouzoufs » sur la durée, le free-to-play n’est pas toujours (loin s’en faut) un succès. Dans le cas du shooter Battle Royale Final Fantasy VII The First Soldier (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), on peut même parler d’un échec cuisant. A peine un an après le lancement du titre, Square Enix annonce en effet que les serveurs du jeu seront arrêtés le 11 janvier 2023 (le jeu ne sera plus jouable à partir de cette date).



Les crédits Shinra ne sont plus disponibles dans la boutique du jeu, mais il restera toujours possible de les utiliser jusqu’à la fermeture des serveurs. L’éditeur japonais prévient aussi qu’à partir du 1er novembre, le support du jeu en multi-langues ne sera plus assuré, ce qui signifie que l’anglais restera la langue exclusive du titre jusqu’au 11 janvier. Le lancement de la saison 4 ne sera pas impacté par cette annonce, comme un dernier « cadeaux » fait aux quelques rares joueurs encore sur le pont.