Des promotions sont actuellement disponibles à la Fnac et chez Darty pour le nouveau MacBook Air avec la puce M2 et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. C’est valable pendant 24 heures.

Le MacBook Air avec la puce M2 (GPU à 8 cœurs), 512 Go de stockage et 16 Go de RAM est disponible pour 1 809€ au lieu de 1 809€. En comparaison, le même modèle avec 8 Go de RAM coûte 1 849€. L’offre peut donc intéresser du monde avec cette remise de 8%.

Côté MacBook Pro, un seul modèle avec l’écran de 14 pouces est disponible. Il s’agit de celui avec la puce M1 Pro (CPU à 10 cœurs et GPU à 16 cœurs) avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Le prix est de 2 959€ au lieu de 3 209€ en temps normal, soit une remise de 250€.

Il y a ensuite le MacBook Pro avec l’écran de 16 pouces. On retrouve ici trois variantes. La première dispose de la puce M1 Pro (CPU à 10 cœurs et GPU à 16 cœurs) avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage pour 3 169€ au lieu de 3439€ (270€ de remise). En deuxième, il y a le modèle avec la puce M1 Max (CPU à 10 cœurs et GPU à 24 cœurs), 32 Go de RAM et 1 To de stockage à 3 369€ au lieu de 3 669€ (300€ de remise). Enfin, le troisième modèle embarque la puce M1 Max (CPU à 10 cœurs et GPU à 32 cœurs), 64 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 3 759€ au lieu de 4 079€ (320€ de remise).