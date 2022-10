Apple a décidé d’améliorer les avantages proposés à ses employés, notamment pour ce qui touche l’éducation et la santé. Mais il y a une restriction : les employés syndiqués n’y ont pas le droit, rapporte Bloomberg.

Les employés syndiqués mis de côté

Cette semaine, l’entreprise a annoncé à son personnel en boutique et dans les bureaux qu’elle allait augmenter les avantages liés aux cours de formation externes et aux soins de santé. Les employés recevront davantage de fonds pour suivre des cours et le personnel de certains États américains pourra bénéficier de nouveaux avantages en matière de soins de santé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à récompenser les travailleurs d’Apple, avec la société qui a dû faire face à des pressions inflationnistes, à un marché du travail tendu et à l’évolution des exigences des travailleurs pendant la pandémie.

Dans le détail, les nouveaux avantages sont les suivants :

Apple paie d’avance une partie des frais de scolarité pour les formations externes. L’entreprise rembourse depuis longtemps à ses employés une partie des frais de scolarité, mais le fabricant d’iPhone paiera désormais le montant en avance. Cela commencera par un petit nombre d’universités, mais la liste devrait s’allonger au fil du temps.

Un programme avec Coursera débutant le 1er janvier et offrant aux employés d’Apple une adhésion gratuite. Coursera est un fournisseur de cours en ligne qui demande normalement 399 dollars par an pour son abonnement premium.

Dans certains États, dont le Connecticut, New York, la Géorgie, Washington et le New Jersey, les employés auront accès à un nouveau programme de soins de santé qui les dispensera de payer les honoraires de certains médecins agréés par Apple au sein du réseau UnitedHealth Group.

Tout le monde sera concerné, sauf les employés syndiqués à l’Apple Store de Towson dans le Maryland. Ils ont voté en faveur de la création d’un syndicat en juin dernier. Aussi, les employés d’un Apple Store à Oklahoma City doivent voter cette semaine pour décider s’ils créent ou non un syndicat comme leurs collègues à Towson.

Il est bon de noter que la restriction des avantages n’est pas un phénomène propre à Apple. Comme le souligne Bloomberg, l’exclusion des travailleurs syndiqués des nouveaux avantages a également été une controverse permanente pour les établissements Starbucks qui ont voté pour la syndicalisation.