Apple commence à vendre des Studio Display qui sont reconditionnés. Pour rappel, l’écran est disponible à l’achat depuis mars 2022. Sept mois plus tard, on les retrouve sur le refurb.

Pour le moment, les Studio Display reconditionnés sont disponibles sur le refurb d’Apple aux États-Unis. Le modèle avec le verre standard est disponible au prix de 1 359$, au lieu de 1 599$, soit une remise de 240$ (15%). En France, le modèle neuf coûte 1 749€. On retrouve également le modèle avec le verre nano-texturé pour 1 609$, aulique de 1 899$. Pour le coup, la remise est de 290$ (18%). En France, le modèle neuf est disponible pour 1 999€.

Apple indique qu’un modèle reconditionné a le droit à un an de garantie, se veut éligible à l’assurance AppleCare+ et les clients ont 14 jours pour retourner leur commande si elle ne leur convient pas. L’écran est fourni avec un câble Thunderbolt de 1 mètre. Il n’y a pour le moment pas d’information concernant la date de disponibilité sur le refurb français d’Apple. Mais cela ne devrait pas tarder.

Pour rappel, le Studio Display est un écran 5K de 27 pouces, il dispose d’une luminosité de 600 nits, la technologie True Tone et le support d’une large gamme de couleurs (P3). On retrouve aussi un port Thunderbolt 3 (USB‑C), trois ports USB‑C, un système à six haut-parleurs, trois micros et une webcam ultra grand‑angle de 12 mégapixels.