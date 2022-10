IDC semblait si sûr de ses chiffres pourtant. Oui mais voilà, et ce n’est pas la première fois, Gartner et Canalys livrent une toute autre chanson… et personne n’est vraiment d’accord. Gartner estime ainsi que les ventes de Mac ont lourdement baissé de 15,6% sur le troisième trimestre 2022 (l’écart est monumental avec les +40% d’IDC), tandis que de son côté Canalys a calculé que le Mac a progressé de 1,7% sur le Q3, ce qui est très correct dans le contexte mais n’a pas grand chose à voir avec l’explosion des ventes annoncée par IDC. Qui a tort, qui a raison ? Difficile de le savoir. Tout au plus peut-on rappeler que Gartner a un gros historique de sous-évaluation des résultats d’Apple (ce qui ne signifie pas qu’ils aient tort ici) et que Canalys s’est déjà largement lourdement planté… tout comme IDC par ailleurs.

Pour en avoir le cœur net, il faudra donc attendre la prochaine publication de résultats d’Apple prévue pour le 27 octobre. Allez, on se mouille un peu de notre côté en avouant qu’on ne croit pas trop à la baisse de ventes des Mac, qui sont redevenus beaucoup plus populaires depuis la bascule vers les puces Apple Silicon. De là à dire que le Mac a explosé tous les scores… nous verrons bien.