La chaine de podcast Podcast.ai va proposer de fausses interviews avec des IA qui interprètent des personnalités donc certaines ne sont plus de ce monde. Il y a quelques jours la première interview du genre opposait l’IA Steve Jobs à l’IA Joe Rogan (un célèbre animateur de talk-show aux Etats-Unis) et le résultat est tout aussi stupéfiant que malaisant. Les voix des deux protagonistes, gérées par play.ht, sont d’un réalisme saisissant et à certains moments on a réellement l’impression d’entendre le véritable Steve Jobs et son timbre nasillard si spécifique.

Tout n’est pas parfait bien sûr, les rires artificiels de l’IA Jobs ressemble à ceux d’un psychopathe de film d’horreur, mais au final, on a tout de même l’impression d’avoir été l’auditeur d’une technologie futuriste sans doute emmenée à se développer dans les années qui viennent. En 2030, peut-être pourront nous même avoir un mini Steve Jobs dans notre salon, via les lunettes AR d’Apple, qui nous racontera les meilleures anecdotes de la création du premier Apple 1.