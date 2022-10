Depuis quelques années, Apple semble ne plus vouloir dépendre uniquement de la supply chain chinoise, cette dernière étant soumise à des aléas de plus en plus compliqués à gérer (lockdown d’usines, velléités de la Chine sur Taiwan, durcissement des relations avec les USA, etc.). L’analyste réputé l’analyste Ming-Chi Kuo explique dans une série de tweets le plan imaginé par Apple pour sortir de cette dépendance chinoise. Et globalement, le plan tient en deux mots, l’Inde et la Thaïlande. Si l’Inde commence déjà à produire des iPhone (y compris des iPhone 14), la Thaïlande devrait prendre fortement le relais à l’avenir et devenir même à terme le principal site de production en dehors de la Chine !

A terme affirme Ming Chi Kuo, soit au delà de 5 ans, les usines situées en Chine ne fabriqueront plus que des produits Apple destinés au marché chinois, tout le reste de la production étant répartie aux quatre coins du monde. Kuo explique que ce ne sont pas seulement les raisons évoquées ci-dessus qui motivent actuellement Apple, mais aussi la hausse possible des frais de douane.