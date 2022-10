Suite au lancement de ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google cible aussi les propriétaires d‘iPhone. Aux Etats-Unis, l’offre de reprise (trade-in) du géant américain permet ainsi d’échanger un iPhone 13 Pro Max contre un Pixel 7 Pro. L’offre permet ainsi de récupérer 899 dollars en bons d’achat pour le Pixel 7 Pro, sans aucun reliquat à débourser ! Une vraie aubaine…

Plus étonnant encore, le trade-in de Google s’avère bien plus généreux.. que celui d’Apple pour ses propres iPhone ! Ainsi, toujours pour le même modèle, Apple propose un bon d’achat d’une valeur de 720 dollars, soit 169 dollars de moins que l’offre de reprise de Google ! On remarque aussi des différences de « prix de reprise » pour d’autres modèles d’iPhone plus anciens, même si ces écarts sont plus mesurés (440 dollars de trade-in avec l’iPhone SE 3 côté Google, 429 dollars avec Apple). Ces offres de reprise particulièrement alléchantes ne sont malheureusement pas disponibles en France.