Amazon a récemment organisé son second Prime Day de 2022 avec des promotions sur plusieurs produits pendant 48 heures. Le commerçant en ligne révèle que le MacBook Air avec la puce M1 a été l’un des produits les plus vendus pendant l’événement.

« Parmi les meilleures ventes, citons le MacBook Air M1, le vélo Peloton, les écouteurs et casques Bose, les oreillers et surmatelas Casper, ainsi que les sèche-cheveux, aspirateurs et purificateurs d’air Shark », indique Amazon France dans un communiqué. Le groupe ajoute que les consommateurs ont profité d’offres sur de nombreuses marques, dont Apple, Drybar, Laneige.

En France, les produits high-tech, l’électroménager, les jouets et tout ce qui touche à la beauté ont représenté les catégories les plus vendues. Parmi les articles les plus vendus sur Amazon dans le monde figurent des produits du quotidien comme des couches, des tablettes pour lave-vaisselle, de la lessive, du café, des brosses à dents électriques, mais également des produits comme des aspirateurs, des ordinateurs portables, des écrans et des smartphones.

« Nos Ventes Flash Exclusives Prime ont été un excellent coup d’envoi pour les achats de Noël, et ce n’est que le début. Nos clients trouveront des centaines de milliers d’offres incontournables tout au long de la saison qui les aideront à continuer à faire des économies sur leurs budgets cadeaux », a déclaré Frédéric Duval, le directeur général d’Amazon France.

Les ventes flash étaient accessibles pour tout ceux qui ont un abonnement Amazon Prime. Celui-ci coûte 6,99€/mois ou 69,90€/an. Il permet d’avoir la livraison offerte sous 24 heures pour les commandes, l’accès au service de streaming vidéo Prime Video, un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles, ainsi que Amazon Music Prime avec deux millions de musiques.