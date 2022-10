Ce 18 octobre marquerait l’annonce par Apple de l’iPad Pro avec la puce M2. L’information vient de Mark Gurman, qui avait ce week-end évoqué une arrivée « d’ici les prochains jours ». Le journaliste se veut un peu plus précis maintenant et fait part d’une annonce pour aujourd’hui.

Il s’était déjà murmuré qu’Apple lancerait un iPad Pro M2 en octobre, sans que l’on sache quand exactement. La tablette, qui a pour nom de code J617 et J620 pour les modèles de 11 et 12,9 pouces, devrait garder le même design (ou presque) que le modèle existant avec la puce M1. La différence notable sera la présence de la puce M2, qui est déjà dans le MacBook Air et qui offre des performances en hausse de 20% par rapport à la génération précédente.

Les nouveaux modèles pourraient également avoir une certaine forme de capacité de charge MagSafe, comme l’indiquaient de précédentes rumeurs. Il est également possible que les nouvelles tablettes soient dotées de capacités de recharge sans fil inversées, permettant aux utilisateurs de recharger leur iPhone ou leurs AirPods au dos de l’iPad. Et bien sûr, il y aura iPadOS 16 (iPadOS 16.1 dans les faits) qui sera disponible.

Les rumeurs évoquent par ailleurs l’arrivée d’un nouvel iPad d’entrée de gamme, à savoir l’iPad 10. Il est possible qu’Apple l’annonce également aujourd’hui, surtout que des coques pour ce modèle sont déjà en vente chez des revendeurs. Cette tablette évoluerait avec un écran un peu plus grand de 10,5 pouces (contre 10,2 pouces aujourd’hui), un port USB-C, des bordures plates avec un design qui peut rappeler l’iPad Pro, le retrait de la prise jack et la puce A14 avec support de la 5G. Quant à Touch ID, il est pour l’instant incertain s’il sera au niveau du bouton Home ou au niveau du bouton d’allumage.