Apple devrait annoncer en octobre de nouveaux iPad Pro, Mac mini, ainsi que de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, mais cela pourrait se faire par le biais de simples communiqués de presse et non d’une keynote selon Mark Gurman de Bloomberg.

Pendant un moment, il s’était dit qu’Apple allait organiser une keynote en septembre pour annoncer de nouveaux produits, dont les iPhone 14, les AirPods Pro 2 et les nouvelles Apple Watch. Il s’était ensuite dit qu’une autre keynote aurait lieu en octobre pour découvrir les nouveaux iPad et Mac. Ce scénario a déjà eu lieu dans le passé, le retrouver en 2022 n’aurait pas été très surprenant. Mais visiblement, ce ne sera peut-être pas le cas cette fois-ci.

Le fait qu’Apple fasse des annonces via des communiqués de presse et non une keynote suggère que les nouveaux produits ne connaîtront pas de mises à niveau majeures. Pour les iPad Pro, on s’attendre à de nouveaux modèles de 11 et 12,9 pouces avec la puce M2. Le nouveau Mac mini aurait lui aussi le droit à la puce M2. Quant aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, on peut imaginer qu’Apple proposera les puces M2 Pro et M2 Max. Celles-ci n’existent pas encore, contrairement à la puce M2 que l’on retrouve dans le MacBook Air et le MacBook Pro de 13 pouces.