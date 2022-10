Apple a décidé de remettre sur l’App Store les applications russes VK (VKontakte) et Mail.ru, après les avoir retirées en septembre. Cela faisait suite à des sanctions.

VK peut être considéré comme le Facebook russe et Mail.ru comme le Gmail russe. Leur retrait de l’App Store faisait suite à un ensemble de sanctions promulguées par le gouvernement britannique qui ont touché des dizaines de cadres de Gazprombank, une banque russe ayant des liens avec VK. Les sanctions ont été prises en réponse à des référendums fictifs organisés par les autorités russes dans les zones occupées de l’Ukraine.

Voici ce qu’Apple déclarait en septembre :

Un aspect étonnant est que les restrictions du gouvernement britannique sont toujours d’actualité, et pourtant les deux applications russes sont de retour sur l’App Store. Il est possible que la décision d’Apple soit liée à l’utilisation des deux services par des militants.

Pour sa part, Benjamin Ismail, le responsable du projet de surveillance Apple Censorship, a fait la déclaration suivante au Guardian :

La seule chose que nous pouvons dire avec certitude, c’est qu’une fois de plus, Apple met en œuvre ses politiques d’App Store dans l’opacité la plus totale, pensant qu’il ne sera pas tenu responsable de ses actions. Si nous sommes heureux de voir ces applications restaurées, car certains activistes et membres d’organisations de la société civile les utilisaient encore lorsqu’elles ont été retirées, nous condamnons Apple pour sa façon continue, erratique et non transparente de gérer le contenu de l’App Store.