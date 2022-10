Apple annonce la date de sortie d’iPadOS 16.1 et de macOS Ventura : ce sera le 24 octobre prochain. Les développeurs et testeurs publics ont déjà eu le droit à plusieurs bêtas au fil des semaines.

Apple avait déjà dévoilé qu’iPadOS 16.1 et macOS Ventura seraient disponibles en octobre, mais n’avait pas communiqué un jour précis. C’est maintenant fait : ce sera le 24 octobre. La logique voudrait qu’iOS 16.1 sur iPhone soit disponible à la même date, mais Apple ne confirme pas pour le moment.

Contrairement à ce que passe d’habitude, les mises à jour d’iPadOS et d’iOS de cette année n’ont pas été publiées simultanément. Au lieu de cela, Apple a décidé de retarder iPadOS 16 jusqu’à l’automne afin de disposer de plus de temps pour peaufiner la mise à jour, notamment Stage Manager. Stage Manager est la principale nouveauté d’iPadOS 16. Cela offre aux utilisateurs de certains modèles d’iPad un nouveau système de fenêtrage pour les applications. La mise à jour comprend également l’application Météo et la possibilité de modifier un iMessage envoyé (c’est déjà disponible sur iPad avec iOS 16).

Pour sa part, macOS Ventura est une mise à jour notable pour le Mac, apportant de nouvelles fonctionnalités telles que Stage Manager, les applications Horloge et Météo, et des mises à jour des applications système de base comme Messages et Safari. Les Réglages Système, précédemment connus sous le nom de Préférences Système, ont également été complètement remaniés pour être plus en phase avec le design d’iOS et d’iPadOS.