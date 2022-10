Apple a annoncé la nouvelle Apple TV 4K (2022) qui embarque la puce A15 et le support du HDR10+. Il se trouve que ce modèle se veut plus compact que le précédent et également bien plus léger.

Les caractéristiques techniques montrent que la nouvelle Apple TV 4K a une hauteur de 31 mm, contre 35 mm pour le modèle précédent. Surtout, le poids a été divisé par deux, en passant de 425 grammes à 208 grammes (214 grammes pour le modèle avec le port Ethernet). Comment expliquer un tel régime ? Par le retrait du ventilateur.

Dans son communiqué annonçant le nouveau boîtier, Apple indique :

L’efficacité énergétique accrue de la puce A15 Bionic dispense l’Apple TV 4K de ventilateur interne, lui conférant un design plus compact et permettant de réduire son empreinte carbone de 25% par rapport à la génération précédente.

Il est d’ores et déjà possible de commander la nouvelle Apple TV 4K. Le prix est de 169€ pour le modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage ou 189€ pour le modèle Wi-Fi + Ethernet avec 128 Go de stockage. Les premières livraisons se feront le 4 novembre prochain.

À noter que la télécommande Siri dispose maintenant d’un port USB-C et non plus d’un port Lightning pour la recharge. Par contre, Apple n’inclut pas un câble USB-C dans la boîte, ce sera à vous de vous le procurer séparément. Avec l’ancien modèle, nous avions un câble Lightning vers USB présent dans la boîte.