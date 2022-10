Dans un contexte de sinistrose économique, Apple continue d’écouler ses iPhone comme des petits pains. Mieux encore, la part de marché de l’iPhone a fait un vrai bond lors du troisième trimestre si l’on en croit Canalys, passant de 15 à 18% en un an. Apple n’est plus si loin des 22% de Samsung (qu’il a déjà dépassé sur quelques Q4 du reste…). Au vu des difficultés des iPhone 14 et 14 Plus, on peut parier sans risque que ce sont principalement les ventes d’iPhone 14 Pro et Pro Max qui ont dopé cet excellent pourcentage (et sur le seul mois de septembre qui plus est !).

Ce gain de Pdm est obtenu sur un marché du mobile en chute libre : pour le troisième trimestre consécutif en effet, le marché du smartphone pique du nez, cette fois de 9% sur le Q3. Canalys précise qu’il s’agit du pire Q3 depuis 2014 pour le marché mobile et qu’Apple est le seul gros fabricant à augmenter ses ventes en volume sur la période (Samsung gagne bien un point de pourcentage, mais ses ventes baissent en volume).

Les ventes d’iPhone tiendront-elles la cadence sur la durée ? Il est légitime de se poser la question sachant que l’on vient d’apprendre qu’Apple aurait arrêté la production de composants pour l’iPhone 14 Plus face à une demande plus faible que prévue.