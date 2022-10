Apple semble avoir surestimé la demande pour la demande pour l’iPhone 14 Plus, à tel point que la société a demandé à l’un de ses sous-traitants en Chine de suspendre la production du smartphone selon The Information. Aussi, deux fournisseurs d’Apple qui utilisent les pièces et les assemblent en modules plus grands ont dû réduire leur production de 70% et 90%.

Apple a annoncé l’iPhone 14 Plus le mois dernier, aux côtés des iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Le modèle a un écran de 6,7 pouces, c’est la première fois qu’une telle taille est proposée sur un iPhone non-Pro. Mais le succès ne semble pas vraiment au rendez-vous.

Pour rappel, l’iPhone 14 Plus est disponible à l’achat depuis le 7 octobre. Apple demande déjà aux fournisseurs de suspendre la production. Cela rejoint de précédentes informations selon lesquelles le smartphone ne connaît pas une demande importante de la part du public. Les consommateurs préfèrent se focaliser sur les iPhone 14 Pro. Il est vrai que ces modèles apportent plusieurs nouveautés, là où c’est très léger sur les modèles non-Pro par rapport à l’iPhone 13.

Malgré tout, Apple ne semble pas vouloir enterrer tout de suite la gamme Plus. En effet, le constructeur aurait toujours prévu de sortir un iPhone 15 Plus en 2023.

En tout cas, le scénario rappelle les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini. Eux aussi ont connu de mauvaises ventes par rapport aux autres modèles. Apple a d’ailleurs tiré un trait dessus, il n’existe pas un iPhone 14 mini.